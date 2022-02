Covid 8 febbraio: 101.864 casi, 415 morti. Stop alle mascherine all’aperto e da aprile anche al chiuso (Di martedì 8 febbraio 2022) È in caduta libera la curva epidemica in Italia: lo conferma il bollettino Covid di martedì 8 febbraio. Oggi sono 101.864, contro i 41.247 del giorno precedente (dato come sempre condizionato il lunedì dai pochi test) e soprattutto i 133.142 di martedì scorso: una riduzione su base settimanale del 23%. Ancora rilevante, invece, il numero dei decessi: 415. Ma questo, come insegna ormai la triste statistica, è l’ultimo dato a calare. Covid 8 febbraio: tasso di positività al 10,2 per cento Sono 999.095 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore con un tasso di positività pari al 10,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva che sono 1.376, 47 in meno da ieri, e i ricoverati con sintomi pari a 18.337, 338 in meno da ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 11.765.767 le persone contagiate dal Coronavirus, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) È in caduta libera la curva epidemica in Italia: lo conferma il bollettinodi martedì 8. Oggi sono 101.864, contro i 41.247 del giorno precedente (dato come sempre condizionato il lunedì dai pochi test) e soprattutto i 133.142 di martedì scorso: una riduzione su base settimanale del 23%. Ancora rilevante, invece, il numero dei decessi: 415. Ma questo, come insegna ormai la triste statistica, è l’ultimo dato a calare.: tasso di positività al 10,2 per cento Sono 999.095 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore con un tasso di positività pari al 10,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva che sono 1.376, 47 in meno da ieri, e i ricoverati con sintomi pari a 18.337, 338 in meno da ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 11.765.767 le persone contagiate dal Coronavirus, ...

