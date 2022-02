Coppa d’Africa, il Senegal torna in patria: è festa nazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo due secondi posti, è arrivata la prima, storica vittoria del Senegal in Coppa d’Africa. La generazione d’oro trionfa in Camerun e la selezione di Cissè è tornata in patria dove il presidente Macky Sall ha deciso che la giornata di lunedì 7 febbraio è da considerarsi “vacanza festiva, non lavorativa e retribuita”. Il capo di stato ha accolto la squadra all’aeroporto di Dakar, annullando per l’occasione una visita ufficiale alle Comore. Nella giornata odierna i giocatori del Senegal sono stati ricevuti al palazzo presidenziale: per loro sono pronte le più importanti onorificenze sportive. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo due secondi posti, è arrivata la prima, storica vittoria delin. La generazione d’oro trionfa in Camerun e la selezione di Cissè èta indove il presidente Macky Sall ha deciso che la giornata di lunedì 7 febbraio è da considerarsi “vacanza festiva, non lavorativa e retribuita”. Il capo di stato ha accolto la squadra all’aeroporto di Dakar, annullando per l’occasione una visita ufficiale alle Comore. Nella giornata odierna i giocatori delsono stati ricevuti al palazzo presidenziale: per loro sono pronte le più importanti onorificenze sportive. SportFace.

matteosalvinimi : Senegalesi festeggiano la vittoria della loro nazionale nella Coppa d’Africa, prendendo a calci una macchina della… - GoalItalia : I campioni in carica dei rispettivi continenti ?? ?? Europei ???? ?? Copa America ???? ?? Coppa d'Africa ???? ?? Gold Cu… - sscnapoli : ?? C A M P I O N E ?? ???? @kkoulibaly26 vince la Coppa d’Africa il @FootballSenegal ?? Complimenti Kouli!!!… - ChiaraLocatell7 : RT @LaVeritaWeb: Gruppo di senegalesi su di giri per la vittoria della loro nazionale in Coppa d’Africa circonda e mette in fuga una volant… - mattybtags1991 : RT @GoalItalia: I campioni in carica dei rispettivi continenti ?? ?? Europei ???? ?? Copa America ???? ?? Coppa d'Africa ???? ?? Gold Cup ???? ??… -

