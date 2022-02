Calciomercato Barcellona: per l’estate obiettivo Dani Olmo (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il vivacissimo Calciomercato invernale, il Barcellona non ha intenzione di fermarsi e per la prossima estate sogna Dani Olmo Tra i principali obiettivi del prossimo Calciomercato del Barcellona ci sarà anche il fantasista Dani Olmo. Il talento del Lipsia sarebbe in cima ai desideri di Xavi per l’estate, che così continuerebbe nell’opera di rendere la squadra sempre più spagnola dopo gli arrivi dei nazionali Ferran Torres e Adama Traoré. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il vivacissimoinvernale, ilnon ha intenzione di fermarsi e per la prossima estate sognaTra i principali obiettivi del prossimodelci sarà anche il fantasista. Il talento del Lipsia sarebbe in cima ai desideri di Xavi per, che così continuerebbe nell’opera di rendere la squadra sempre più spagnola dopo gli arrivi dei nazionali Ferran Torres e Adama Traoré. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, futuro incerto per Riqui Puig: Sempre più incerto il futuro di Riqui Puig al Barcellona: il centrocampi… - calciomercatoit : ? #Gavi è un obiettivo quasi irraggiungibile per la #Juventus ?? Ma attenzione al futuro di Frenkie #DeJong... - sportli26181512 : Barcellona, grandi manovre in difesa: si cercano un terzino e un centrale per il dopo Piqué e Alba: La dirigenza de… - junews24com : Dybala Barcellona: blaugrana pronti all'assalto! L'indiscrezione - - Luxgraph : Liverpool, Goal: 'Mané vuole giocare nel Real Madrid o nel Barcellona' -