Basket | Eurolega | Milano fatica tantissimo | ma alla fine Hines espugna Kaunas

(Di martedì 8 febbraio 2022) Torna al successo l’Olimpiae lo fa sul campo di uno Zalgirische lotta fino all’ultimo, nonostante le sole tre vittorie sino a ora. Ma i ragazzi di Messina non si abbattono nonostante le percentuali restino basse e,, la chiudono con due giocate di. Partenza che come l’Olimpia troppo spesso ha abituato è dominata dalle difese. Un solo canestro, firmato Delaney, nei primi tre minuti di gioco. Ma sbaglia troppo la squadra di Messina, mentre ilinizia a trovare il canestro e i primi cinque minuti si chiudono con i lituani avanti 7-2 e un 1 su 7 dal campo per. Cerca di sbloccarsi l’Olimpia e lo fa con la tripla di Rodriguez che riporta i suoi a -4. Due triple anche per Daniels, poi è Hall che da oltre l’arco mette a segno il ...

robbiemasse : @parallelecinico Certo che lo so.. E da piccolo guardavo il sab pom su rai3 la diretta del secondo tempo della seri… - nyepez : RT @Gazzetta_it: #Euroleague Prima la fatica, poi la volata: così l’Olimpia ha sbancato Kaunas - zazoomblog : LIVE – Zalgiris-Olimpia Milano 70-74 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Zalgiris-Olimpia #Milano #70… - ParisGi01381224 : RT @Gazzetta_it: #Euroleague Prima la fatica, poi la volata: così l’Olimpia ha sbancato Kaunas - Gazzetta_it : #Euroleague Prima la fatica, poi la volata: così l’Olimpia ha sbancato Kaunas -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

Sky Sport

Nel 2000 l'esordio incon eliminazione in regular season, poi un'assenza dalle coppe che è furata addirittura 12 anni (finendo anche nelle divisioni inferiori delturco) per tornare ...... TRASFERTA DA NON SBAGLIARE! Zalgiris Milano è in diretta alle ore 19:00 (italiane) di martedì 8 febbraio , presso la Zalgirio Arena: si gioca per il recupero della 17giornata di2021 ...18.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, match valido per il recupero della diciassettesima giornata di andata della ...BASKET, EUROLEGA - L'AX Armani Exchange Milano piega lo Zalgiris Kaunas per la seconda volta in dieci giorni: il 74-70 conquistato in trasferta consolida il terzo posto (record di 16-7) in attesa del ...