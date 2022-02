Atalanta, Freuler: “Abbiamo un conto aperto con la Coppa Italia” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Abbiamo un conto aperto con la Coppa Italia: ci aspetta una partita tosta, puntiamo alla semifinale“. Lo ha detto Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, in vista del quarto di finale in gara unica di giovedì 10 al Gewiss Stadium di Bergamo. E sugli avversari: “La Fiorentina quest’anno è una squadra forte ed è migliorata, speriamo di tornare a vincere a casa nostra”, ha spiegato nell’intervista concessa per il digital content partner societario Leovegas.news. “Abbiamo ancora qualcosa di aperto con questa competizione e ciò rende tutto più bello: vogliamo andare avanti“, ha concluso il nazionale svizzero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) “uncon la: ci aspetta una partita tosta, puntiamo alla semifinale“. Lo ha detto Remo, centrocampista dell’, in vista del quarto di finale in gara unica di giovedì 10 al Gewiss Stadium di Bergamo. E sugli avversari: “La Fiorentina quest’anno è una squadra forte ed è migliorata, speriamo di tornare a vincere a casa nostra”, ha spiegato nell’intervista concessa per il digital content partner societario Leovegas.news. “ancora qualcosa dicon questa competizione e ciò rende tutto più bello: vogliamo andare avanti“, ha concluso il nazionale svizzero. SportFace.

