Ascolti tv ieri, lunedì 7 febbraio, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri, lunedì 7 febbraio 2022: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra il Grande Fratello VIP e la nuova stagione della fiction di Rai 1 Makari? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Eurovision Song Contest 2022: quando inizia? Date, cantanti, Torino, conduttori, quante serate Ascolti tv ieri,... Leggi su donnapop (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco glitv di2022: chi hala sfida dell’tra il Grande Fratello VIP e la nuova stagione della fiction di Rai 1 Makari? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Eurovision Song Contest 2022: quando inizia? Date, cantanti, Torino, conduttori, quante seratetv,...

Advertising

Edoardo1807 : RT @Federic60310960: LE RETROMARCE NON LE ACCETTIAMO. IL GOVERNO DEI MIGLIORI DIMOSTRI ALMENO QUESTA VOLTA DI NON ESSERE IL PEGGIORE. Minis… - Federic60310960 : LE RETROMARCE NON LE ACCETTIAMO. IL GOVERNO DEI MIGLIORI DIMOSTRI ALMENO QUESTA VOLTA DI NON ESSERE IL PEGGIORE. Mi… - Giampanet : RT @fabiofabbretti: Ieri record di #CitofonareRai2 che sfiora 1 milione di spettatori con il 7.3% - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 6 febbraio 2022, L’Amica Geniale 20.6%, Che Tempo che Fa 25.4% - alessandroabbr5 : RT @fabiofabbretti: Ieri record di #CitofonareRai2 che sfiora 1 milione di spettatori con il 7.3% -