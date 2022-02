Abusi sui minori a Monaco, Ratzinger confessa in una lettera: “Dio perdoni la nostra grandissima colpa” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l’animo lieto”. Joseph Ratzinger, 94 anni, risponde con una lettera (qui il testo integrale in pdf) all’inchiesta degli Abusi sui minori a Monaco, in Germania, che vedrebbero coinvolto Benedetto XVI per non aver preso provvedimenti nei confronti di alcuni sacerdoti accusati di violenza sessuale su minori. La “confessione” di Benedetto XVI: “Dio perdoni la nostra grandissima colpa” “Care sorelle e cari fratelli! A seguito della presentazione del rapporto sugli Abusi nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga il 20 ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) “Presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l’animo lieto”. Joseph, 94 anni, risponde con una(qui il testo integrale in pdf) all’inchiesta deglisui, in Germania, che vedrebbero coinvolto Benedetto XVI per non aver preso provvedimenti nei confronti di alcuni sacerdoti accusati di violenza sessuale su. La “confessione” di Benedetto XVI: “Diola” “Care sorelle e cari fratelli! A seguito della presentazione del rapporto suglinell’arcidiocesi die Frisinga il 20 ...

Luce_news : Abusi sui minori a Monaco, Ratzinger confessa in una lettera: “Dio perdoni la nostra grandissima colpa” - fabbri333 : RT @ilriformista: La protesta va avanti a oltranza fino a quando 'non sarà fatta chiarezza'. Sui social gli studenti hanno raccolto e ripor… - Tg3web : ''Vergogna, dolore e sincera domanda di perdono alle vittime degli abusi sessuali', lo scrive in una lettera il Pap… - thatgiga : #Ratzinger si scusa per gli abusi sui minori: 'purtroppo qualcuno ci è sfuggito.' - dsaerdsear : Con il piede quasi nella fossa sconfinano nell'indecenza il mentire spudoratamente,la sfrontatezza appartiene solo… -