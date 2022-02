Vasco Rossi, ‘Albachiara’ dal vivo al piazzale Michelangelo a Firenze per i 70 anni del rocker (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tanti auguri Komandante! Firenze ha festeggiato i 70 anni di Vasco Rossi con un breve live in suo onore, alle prime luci dell’alba, in uno dei luoghi simbolo della città, la terrazza panoramica di piazzale Michelangelo. La scelta del brano non poteva che cadere su “Albachiara”. Con un ospite d’eccezione: il chitarrista Riccardo Mori, a lungo a fianco di Vasco nei primi anni 2000. Con lui il cantautore Lorenzo Baglioni e il coro Vocal Blue trains diretto da Alessandro Gerini. Ideata dall’artista e promoter Mirco Dinamo Rufilli, l’iniziativa è stata organizzata dall’agenzia Galli Torrini. “Abbiamo scelto ‘Albachiara’ perché è un inno alla vita – svela Mirco Dinamo Rufilli – e a sentimenti personali come la timidezza, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tanti auguri Komandante!ha festeggiato i 70dicon un breve live in suo onore, alle prime luci dell’alba, in uno dei luoghi simbolo della città, la terrazza panoramica di. La scelta del brano non poteva che cadere su “Albachiara”. Con un ospite d’eccezione: il chitarrista Riccardo Mori, a lungo a fianco dinei primi2000. Con lui il cantautore Lorenzo Baglioni e il coro Vocal Blue trains diretto da Alessandro Gerini. Ideata dall’artista e promoter Mirco Dinamo Rufilli, l’iniziativa è stata organizzata dall’agenzia Galli Torrini. “Abbiamo sceltoperché è un inno alla vita – svela Mirco Dinamo Rufilli – e a sentimenti personali come la timidezza, ...

