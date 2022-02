Torino, volante della polizia accerchiata e presa a calci dai tifosi del Senegal (Di lunedì 7 febbraio 2022) Momenti di paura ieri sera a Torino per una volante della polizia accerchiata dai tifosi Senegalesi che festeggiavano la vittoria delle Coppa d'Africa da parte della nazionale del loro Paese. L'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Momenti di paura ieri sera aper unadaiesi che festeggiavano la vittoria delle Coppa d'Africa da partenazionale del loro Paese. L'...

Advertising

SkyTG24 : #Torino: volante accerchiata e presa a calci da tifosi durante festa per vittoria Senegal - TorinoNews24 : Torino - Follia in Barriera: decine di africani attaccano volante della Polizia. Agenti in fuga VIDEO... - EnzochiariMaggi : In strada a Torino per la vittoria del Senegal, tifosi accerchiano e prendono a calci volante della polizia… - SoccorsiG : - statodelsud : Torino: volante accerchiata e presa a calci da tifosi durante festa per vittoria Senegal -