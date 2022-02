Senegal campione d’Africa | arriva il messaggio di De Laurentiis per Koulibaly

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella serata di ieri, ilha vinto il match contro l’Egitto e si è laureatoper la prima volta nella sua storia. Un intero paese è in festa da diverse ore e da Napoli sonoti tantissimi messaggi di stima e di gioia per il capitano Kalidou, autore anche della prima rete nella lotteria dei calci di rigore. PremiazioneSono stati tanti i compagni di squadra e amici napoletani che hanno voluto sostenere e complimentarsi conper la vittoria del trofeo e in mattinata èto anche ildel presidente Aurelio De. Tramite un tweet comparso sul suo profilo principale, il patron azzurro ha elogiato il suo difensore: “Grande ...