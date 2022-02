Segnano al Leicester | scende dalle tribune e picchia i calciatori! VIDEO

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Clamoroso quello che è successo nella partita fra Nottingham Forest e, sfida valida per i sedicesimi di finale FA Cup. C’è stato un evento che ha sorpreso tutti i presenti ed ha destato particolari attenzioni! E c’è unche lo conferma. In particolare, un tifoso delè stato in campo ed è andato ad aggredire i giocatori della squadra avversaria, il Nottingham Forest. Forse sarà stato deluso dall’atteggiamento dei suoi beniamini o dal comportamento troppo festoso e antisportivo dei padroni di casa in occasione di uno dei gol. Il Forest infatti, stava dominando la partita contro le Foxes per 4-1 e il tifoso, in occasione di uno dei 4 gol del Nottingham, è saltato in campo ed ha aggredito i giocatori: ha iniziato una rissa nel quale non son bastati gli interventi da parte degli steward. LEGGI ANCHE: Duvan ...