Scuola, la novità delle 'competenze non cognitive' rischia di fallire se non compresa (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Cristian Pagliariccio, psicologo "Competenze non cognitive" è un concetto usato da anni a livello internazionale, anche se definito in diversi modi e difficilmente misurabile. Solo per fare un esempio, nel 2016 l'Unesco ne ha parlato in un documento che, partendo dall'educazione, ha lo scopo di incoraggiare riflessioni su un futuro sostenibile per tutte le persone (Non-cognitive skills: Definitions, measurement and malleability). Data l'importanza del concetto, di recente la Camera dei Deputati ha approvato l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive a Scuola. Per i prossimi tre anni scolastici, le scuole di ogni ordine e grado avvieranno lavori sulle competenze non cognitive. Sono previsti corsi destinati a docenti che, a loro volta, dovranno sviluppare sperimentazioni destinate a studenti e studentesse.

