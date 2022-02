Paura a Roma, fiamme e fumo in un palazzo: 20 inquilini e bambini intossicati (Di lunedì 7 febbraio 2022) 20 persone, tra cui diversi bambini e una donna incinta, sono rimaste intossicate a causa di un brutto incendio all’interno di una palazzina di via Ascoli Satriano 4, in zona Quarticciolo. I fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri in una palazzina di 3 piani fuori terra. A prendere fuoco era stato un cumulo di materiali accatastati nel vano sottoscala del palazzo. Il fumo sviluppatosi dall’incendio aveva in breve tempo invaso l’intera palazzina. fiamme e fumo in una palazzina: 20 intossicati Intorno alle ore 23 la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto 2 squadre con il supporto del carro teli, del carro autoprotettori e del capo turno provinciale. I soccorritori dei vigili del fuoco si sono subito resi conto che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) 20 persone, tra cui diversie una donna incinta, sono rimaste intossicate a causa di un brutto incendio all’interno di una palazzina di via Ascoli Satriano 4, in zona Quarticciolo. I fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri in una palazzina di 3 piani fuori terra. A prendere fuoco era stato un cumulo di materiali accatastati nel vano sottoscala del. Ilsviluppatosi dall’incendio aveva in breve tempo invaso l’intera palazzina.in una palazzina: 20Intorno alle ore 23 la sala operativa del comando dei vigili del fuoco diha inviato sul posto 2 squadre con il supporto del carro teli, del carro autoprotettori e del capo turno provinciale. I soccorritori dei vigili del fuoco si sono subito resi conto che il ...

