Papa Francesco a Che tempo che fa | 6 | 7 milioni di spettatori e il 25% di share

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’intervento dia Cheche fa è stato seguito da 6,7di telee dal 25.41%, con un picco di 8,7e del 32.3%. L’annuncio è sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione in onda su Rai3 che ringrazia gli ascoltatori «per l’attenzione con cui avete seguito questo incontro, che non dimenticheremo». February 7, 2022 Leggi anche: La storica intervista diin Tv: «Il clericalismo è la perversione della Chiesa». E sui migranti: «Politiche criminali»sarà ospite a Cheche fa da Fabio Fazio I preti tedeschi vogliono sposarsi, primo via libera dai vescovi: verso la richiesta ufficiale al ...

Advertising

chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - chetempochefa : 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu… - chetempochefa : 'Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere c… - CCormegna : RT @chetempochefa: 'Un migrante sempre va accolto, va accompagnato, va promosso, e va integrato. Accolto perché c’è la difficoltà e poi acc… - massimo_san : RT @Misurelli77: I sovranisti nostrani non amano Papa Francesco perché giustamente ha smascherato la loro vergognosa ipocrisia. Baciare ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

VIDEO STREAMING INTERVISTA" La guerra è un controsenso della creazione ": cosìnella lunga intervista a "Che Tempo che Fa " in onda domenica sera su Rai 3. Un evento non unico ( non era la prima ...va in tv. E, a sorpresa, non prende posizione soltanto sui grandi temi d'attualità, dalla guerra ai migranti fino ai mali che affliggono la Chiesa. Ma si lascia andare a racconti e ...Sono le parole di Papa Francesco ospite ieri sera a ‘Che tempo che fa’ su Rai 3, durante una lunga intervista rilasciata a Fabio Fazio. “Migranti integrati aiutano paesi con calo demografico” Il ...Lo ha detto il Papa, nell’intervista trasmessa ieri dal programma di RaiTre “Che tempo che fa”. “Il male più grande della Chiesa è la mondanità spirituale”, ha ribadito Francesco, che citando il ...