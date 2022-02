Napoli-Inter: tanto entusiasmo, ma il sito per comprare i biglietti va in tilt (Di lunedì 7 febbraio 2022) Forte entusiasmo nell’ambiente Napoli dopo la vittoria a Venezia e la riapertura della lotta scudetto. Ma non è tutto ora ciò che luccica. Sono stati tanti infatti i problemi relativi all’acquisto dei biglietti per la gara di sabato tra Napoli e Inter. Se da un lato infatti la società partenopea ha garantito dei prezzi popolari, con le curve a 20 euro e i distinti a 35 euro, dall’altro c’è la rabbia per l’infinta attesa. Il sito è stato preso d’assalto oggi da migliaia di tifosi e a un certo punto è andato in difficoltà, arrivando ad avere oltre un’ora di attesa per l’acquisto dei biglietti. Il tutto ha portato, ovviamente, a tante proteste da parte dei tifosi azzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Fortenell’ambientedopo la vittoria a Venezia e la riapertura della lotta scudetto. Ma non è tutto ora ciò che luccica. Sono stati tanti infatti i problemi relativi all’acquisto deiper la gara di sabato tra. Se da un lato infatti la società partenopea ha garantito dei prezzi popolari, con le curve a 20 euro e i distinti a 35 euro, dall’altro c’è la rabbia per l’infinta attesa. Ilè stato preso d’assalto oggi da migliaia di tifosi e a un certo punto è andato in difficoltà, arrivando ad avere oltre un’ora di attesa per l’acquisto dei. Il tutto ha portato, ovviamente, a tante proteste da parte dei tifosi azzurri. SportFace.

pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - DoentesPFutebol : Internazionale 1x2 Milan Inter ------ 53 pontos Milan ----- 52 Napoli ---- 49 Calcio pegando fogo ?? - Gazzetta_it : Serie A, scudetto: Inter più forte, ma il Napoli è vicino e il #Milan può sognare - rep_napoli : Napoli-Inter: assalto ai biglietti online [aggiornamento delle 20:40] - cn1926it : Equilibrio e concentrazione per non smettere di sognare – L’EDITORIALE -