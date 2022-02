Napoli-Inter, beffa per i tifosi: problemi per l’acquisto dei biglietti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Cresce l’attesa per Napoli-Inter. Il big match della 25° giornata vede sfidarsi la prima della classe contro gli azzurri secondi in classifica. A dividere le due squadre c’è solo un punto di differenza: Inter a 52 (con una gara in meno) e Napoli a quota 51. tifosi Napoli I tifosi napoletani sono tutti alla ricerca di un biglietto per la grande sfida in programma sabato 13 febbraio alle ore 18. Ma c’è un problema. La vendita dei biglietti è partita venerdì scorso: per i primi tre giorni solo i possessori di Fidelity Card potevano acquistare il tagliando. Da stamattina alle ore 10, la vendita è libera a tutti. Le code sul sito TicketOne erano lunghissime, ma una volta riusciti a entrare e procedere all’acquisto, il sito ha ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Cresce l’attesa per. Il big match della 25° giornata vede sfidarsi la prima della classe contro gli azzurri secondi in classifica. A dividere le due squadre c’è solo un punto di differenza:a 52 (con una gara in meno) ea quota 51.napoletani sono tutti alla ricerca di un biglietto per la grande sfida in programma sabato 13 febbraio alle ore 18. Ma c’è un problema. La vendita deiè partita venerdì scorso: per i primi tre giorni solo i possessori di Fidelity Card potevano acquistare il tagliando. Da stamattina alle ore 10, la vendita è libera a tutti. Le code sul sito TicketOne erano lunghissime, ma una volta riusciti a entrare e procedere al, il sito ha ...

DoentesPFutebol : Internazionale 1x2 Milan Inter ------ 53 pontos Milan ----- 52 Napoli ---- 49 Calcio pegando fogo ?? - pisto_gol : Ven-NAP 0:2 4^vittoria consecutiva del Napoli, che domina gioco e occasioni contro un Venezia solido e organizzato.… - DiMarzio : #Napoli, #DeLaurentiis parla di lotta scudetto e di #Insigne - ContropiedeA : Il Napoli vince a Venezia dominando l’intera gara ed è secondo a un punto dall’Inter. Osimhen decisivo per aver sbl… - MundoNapoli : Sabatini: “L’ Inter lotterà per lo Scudetto contro il Napoli, non vedo il Milan coma la vera rivale” -