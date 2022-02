Messaggi volgari alle ex colleghe | ex campione costretto alle dimissioni

Advertising

CeciliaLazz : Leggo che fa passare messaggi importanti... Ascolto discorsi e 'battute' tristi e volgari. Non lo trovo divertente ??????? #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggi volgari

NewNotizie

Stando a quanto è emerso, infatti, l'ex campione avrebbe inviato tantissimiinopportuni verso alcune colleghe. Una vera e propria sfilza di molestie, tali da aver scandalizzato un po' tutti. ...... in un dialogo in cui hanno anche letto uno dopo l'altro, condannandoli, una serie di 'd'... Per non dire dellecadute di stile , che si sono manifestate anche in look orrendi, e degli ...Marc Overmars si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo dell’Ajax. Ha mandato messaggi molto gravi verso alcune sue colleghe. Marc Overmars, ex giocatore di Ajax, Arsenal e Barcellona e attuale ...Dopo aver commentato tornerai alla home page di picenotime.it L’utente concorda di non inviare messaggi abusivi, osceni, volgari, diffamatori, o qualunque altro materiale in violazione di legge. Gli ...