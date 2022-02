Mascherine all'aperto, 'via l'obbligo dall'11 febbraio in tutta Italia'. L'annuncio del sottosegretario alla Salute (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Sky Tg 24, aveva pero spiegato: 'Al chiuso le ... Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di ' Tagadà ' su La7. Quanto al ... Leggi su ilgazzettino (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il ministro della, Roberto Speranza, ospite di Sky Tg 24, aveva pero spiegato: 'Al chiuso le ... Lo ha detto ilAndrea Costa, ospite di ' Tagadà ' su La7. Quanto al ...

