LIVE – Italia-Svezia | semifinale doppio misto curling Olimpiadi invernali Pechino 2022

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La diretta testuale didel torneo deldialle. Amos Mosaner e Stefania Constantini non hanno intenzione di fermare la loro corsa verso una medaglia. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 13.05ne per la. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. TABELLONE SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA0-0 13.13 – Che bocciata della, tiro fantastico: rovescia la situazione, ma ora l’ultimo tiro è di Stefania Constantini 13.12 – GRANDE TIRO DI ...

Advertising

fanpage : IMBATTUTI! Costantini e Mosaner battono anche il Canada. Ora ci aspetta la semifinale! Avanti tutta Italia ??????… - sportface2016 : #Live #Curling - Doppio misto semifinali Il primo end è italiano! 1-0 tra #Italia e #Svezia, ma la partita è equil… - Nerys__ : #Curling Doppio misto SEMIFINALE ??LIVE?? 1^ END ????ITALIA 1 ????SVEZIA 0 #Bejing2022 #ItaliaTeam #Pechino2022 - GenteVipNews : Tutte le notizie su @_MissItalia 2021 e @MissItaliaSocial, finale e finaliste: inizio, data, orario, streaming… - FranTonizzo : Le friulane del calcio a 5 tra l'ottimo cammino in campionato e gli impegni di Coppa Italia #calcioa5… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docentiSci freestyle Dal turno qualificatorio del big air femminile non arrivano buone notizie per l', con Silvia Bertagna che chiude la sua avventura al 25esimo posto con 17.00 punti . La prima ...L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per i match dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco quella di Milan-Lazio Neanche il tempo di godere delle grandi emozioni del ...Il grande calcio in esclusiva assoluta su Mediaset che per le prossime tre stagioni, 2021-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro ...