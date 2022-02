Juventus, altro KO per Chiellini: salta anche il derby e la Champions? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sembra essere più serio del previsto l’infortunio occorso al capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, durante il match di ieri contro l’Hellas Verona che lo ha costretto ad uscire dal campo 20 minuti prima del previsto. Il problema? Il ‘solito’ polpaccio. Secondo quanto riporta Sky Sport però, premesso che il difensore bianconero salterà certamente la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo e quella contro l’Atalanta, potrebbe essere a rischio anche il derby col Torino del 18 febbraio e il Villarreal in Champions League il 22. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sembra essere più serio del previsto l’infortunio occorso al capitano della, Giorgio, durante il match di ieri contro l’Hellas Verona che lo ha costretto ad uscire dal campo 20 minuti prima del previsto. Il problema? Il ‘solito’ polpaccio. Secondo quanto riporta Sky Sport però, premesso che il difensore bianconero salterà certamente la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo e quella contro l’Atalanta, potrebbe essere a rischioilcol Torino del 18 febbraio e il Villarreal inLeague il 22. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : È già un’altra Juventus, con #Vlahovic si apre un altro campionato. Il commento di Fabio Licari #PiazzaRosa - sportface2016 : #Juventus, altro KO per #Chiellini: salta anche il #derby e la #Champions? - matteo_nelli : RT @Gianpaolo_5: A parlare di #Juventus nuovamente in corsa per lo #Scudetto è solo la stampa, non il tifoso juventino. Con Zakaria e Vlaho… - Marcello742 : RT @Gianpaolo_5: A parlare di #Juventus nuovamente in corsa per lo #Scudetto è solo la stampa, non il tifoso juventino. Con Zakaria e Vlaho… - yassa9898 : RT @Gianpaolo_5: A parlare di #Juventus nuovamente in corsa per lo #Scudetto è solo la stampa, non il tifoso juventino. Con Zakaria e Vlaho… -