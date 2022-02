Italia Svezia curling in streaming | guarda il match in diretta

Advertising

Eurosport_IT : 8-0 ?????? ???????? Italia-USA: 8-4 ???????? Italia-Svizzera: 8-7 ???????? Italia-Norvegia: 11-8 ???????? Italia-Repubblica Ceca: 10… - Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - Eurosport_IT : 'MA CHE PARTITA É?! PAZZESCO!' ?????? Due bocciate assurde di Stefania Constantini e l'Italia batte anche la Svezia!… - GeorgeSpalluto : Constantini e Mosaner vincono il 1° end della semifinale! ???? Italia vs Svezia ???? 1-0 Bravi però gli svedesi a lim… - sportface2016 : #Live #Curling - Doppio misto semifinali Il primo end è italiano! 1-0 tra #Italia e #Svezia, ma la partita è equil… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Svezia

La gara con lasarà disputata alle 20:05 locali (le 13:05 in), mentre l'altra semifinale vedrà impegnate Norvegia e Gran Bretagna....05 per la gara da dentro o fuori con lavalevole per la semifinale. Sci freestyle Dal turno qualificatorio del big air femminile non arrivano buone notizie per l', con Silvia Bertagna ...Curling, doppio misto: Italia-Canada 8-7, semifinale con la Svezia Terminano le ultime partite del turno preliminare del torneo di curling doppio misto di Beijing 2022. L'Italia. già ...Svezia, perché Greta Thunberg sta protestando? Il Paese nordico sogna una maggiore autosufficienza mineraria e ha in cantiere la costruzione di una miniera di ferro a Gállok. Il piano per la ...