Il piccolo Enea dimesso dall’ospedale torna a casa con la Lamborghini della Polizia

Padova – Finalmente il piccolo Enea è tornato a casa proprio come sognava di fare…con accanto la Lamborghini della Polizia di Stato ed i suoi amici poliziotti. Era stata questa la promessa che si erano fatti quando, qualche mese fa, gli agenti gli avevano portato dei doni a casa prima del ricovero in ospedale a Padova. La commozione di mamma Cristina ed il sorriso di Enea, appassionato di Lamborghini, hanno emozionato tutti. Forza piccolo leone, continua a combattere e noi saremo sempre al tuo fianco per sostenerti.

