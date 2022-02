Giorgia Nicole, chi è la sorella di Alessandro Basciano: “Sophie non mi convince” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella puntata di lunedì 7 febbraio del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano potrà incontrare la sorella Giorgia Nicole. Il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è iniziato a metà dicembre e in poco tempo è finito al centro dell’attenzione per il suo flirt con Sophie Codegoni, fatto di alti e bassi. La sorella non ha approvato l’interesse del fratello per la coinquilina, tanto che in una lettera pubblicata recentemente sul settimanale DiPiù aveva detto di preferire Jessica Selassié: “Alessandro, avresti dovuto scegliere Jessica“. Giorgia Nicole, la sorella di Alessandro Basciano, è piuttosto riservata sulla sua vita professionale e privata. Di lei, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella puntata di lunedì 7 febbraio del Grande Fratello Vip,potrà incontrare la. Il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è iniziato a metà dicembre e in poco tempo è finito al centro dell’attenzione per il suo flirt conCodegoni, fatto di alti e bassi. Lanon ha approvato l’interesse del fratello per la coinquilina, tanto che in una lettera pubblicata recentemente sul settimanale DiPiù aveva detto di preferire Jessica Selassié: “, avresti dovuto scegliere Jessica“., ladi, è piuttosto riservata sulla sua vita professionale e privata. Di lei, ...

Advertising

giorgia_pinii : ANDREA NICOLE E CIPRIAN ?? #uominiedonne - Nicole_KJ : RT @OsservaMy: Damiano dei Maneskin ha dedicato Coraline alla sua fidanzata Giorgia Soleri, che ha convissuto per anni con malattie, all'ep… - Dolce_Globo : @Vale5556 Nicole non è il secondo nome di Giorgia la sorella - nicole_lasorsa : RT @OsservaMy: Damiano dei Maneskin ha dedicato Coraline alla sua fidanzata Giorgia Soleri, che ha convissuto per anni con malattie, all'ep… - alzastovolume : #Jeru Giorgia Nicole Basciano aveva ragione Non tutti sono fatti per stare insieme non capisco questo insistere son… -