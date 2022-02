FqChart della settimana – L’indecisione sul Colle costa cara alla Lega Intanto spunta un outsider

(Di lunedì 7 febbraio 2022)è la media aritmeticale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorronomedia tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa.dal 31/1 al 6/2/2022 Nellasuccessivapartita del Quirinale, tanto attesa dagli analisti politici e risoltasi nella maniera migliore o peggiore (a seconda dei punti di vista) con la rielezione di Sergio Mattarella, arrivano i primi effetti sul consenso ai partiti politici. Effetti peraltro ampiamente previsti (desiderati?) da molti osservatori. Infatti a uscirne male è realmente lache perde quasi un punto e mezzo rispettosua media di 15 giorni fa. Oggi ...

Il Fatto Quotidiano

