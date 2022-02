Fino a quando servirà il Green pass? L’ipotesi di riduzione graduale nei negozi a partire dall’estate (Di lunedì 7 febbraio 2022) quando finirà l’obbligo di Green pass? L’ultimo decreto Covid licenziato dal governo Draghi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale va verso le riaperture e l’eliminazione delle restrizioni. E per la Certificazione Verde Covid-19 c’è una data ufficiale segnata sul calendario. Ovvero quella del 31 marzo, il giorno in cui, secondo il decreto 7 gennaio n.1, i negozi non dovranno più chiedere il Green pass agli avventori. Ma in realtà il governo pensa di mantenere gli obblighi almeno Fino all’estate. Ovvero Fino a quando la corsa dei contagi non verrà rallentata anche dalla stagionalità. Ma come usciremo dall’obbligo di Green pass? Il 15 marzo e il 15 giugno Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022)finirà l’obbligo di? L’ultimo decreto Covid licenziato dal governo Draghi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale va verso le riaperture e l’eliminazione delle restrizioni. E per la Certificazione Verde Covid-19 c’è una data ufficiale segnata sul calendario. Ovvero quella del 31 marzo, il giorno in cui, secondo il decreto 7 gennaio n.1, inon dovranno più chiedere ilagli avventori. Ma in realtà il governo pensa di mantenere gli obblighi almenoall’estate. Ovverola corsa dei contagi non verrà rallentata anche dalla stagionalità. Ma come usciremo dall’obbligo di? Il 15 marzo e il 15 giugno Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ...

Advertising

LaStampa : Mamma gatta tiene i suoi cuccioli con sé in un parcheggio fino a quando non arrivano gli aiuti @fulviocerutti… - juventusfc : ??? Vlahovic: «Scegliere la Juve è stato facile, nel DNA della Juve c'è la voglia di vincere, non mollare mai e lott… - borghi_claudio : @Barbara___2105 Indecente. E siedo in una Camera dove i voti a favore di questa oscenità sono stati in rapporto di… - teamsolphie : RT @skaairipa: Ma raga, definite falsa Delia perché sparla di Jessica....ma cosa ha fatto fino a mo Jessica, da quando è entrata della ? Le… - Arabella_88888 : RT @ChaanelChanel: Jessica si lascia scappare che fino a quando la madre di sophie non entrasse ci continuava a provare con Alessandro ?? P… -