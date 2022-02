Covid: settimana di nuove regole per Dad, discoteche e mascherine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Meno restrizioni anti Covid e più aperture in Italia da oggi 7 febbraio. Sul fronte scuola diminuiscono gli studenti in Didattica a distanza (Dad): quasi tutti rientrano in classe. La curva dei contagi scende in circa due terzi delle province italiane. I valori dell’incidenza dei nuovi casi in rapporto alla popolazione restano tuttavia ancora elevati. Pass, quarantene e discoteche Perno di tutto il sistema italiano resta il Green Pass rafforzato. La certificazione verde ha durata illimitata per chi ha fatto la terza dose del vaccino anti Covid, mentre entra in vigore un nuovo sistema per le quarantene, dimezzate da 10 a 5 giorni per i non vaccinati entrati a contatto con persona positiva. Addio, poi, all’obbligo delle mascherine all’aperto in zona bianca da venerdì prossimo, 11 febbraio. A quel punto anche le ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Meno restrizioni antie più aperture in Italia da oggi 7 febbraio. Sul fronte scuola diminuiscono gli studenti in Didattica a distanza (Dad): quasi tutti rientrano in classe. La curva dei contagi scende in circa due terzi delle province italiane. I valori dell’incidenza dei nuovi casi in rapporto alla popolazione restano tuttavia ancora elevati. Pass, quarantene ePerno di tutto il sistema italiano resta il Green Pass rafforzato. La certificazione verde ha durata illimitata per chi ha fatto la terza dose del vaccino anti, mentre entra in vigore un nuovo sistema per le quarantene, dimezzate da 10 a 5 giorni per i non vaccinati entrati a contatto con persona positiva. Addio, poi, all’obbligo delleall’aperto in zona bianca da venerdì prossimo, 11 febbraio. A quel punto anche le ...

