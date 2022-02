Covid, continua ad aumentare il numero dei decessi in Abruzzo, oggi ancora 10 i morti (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Aquila - Sono 1080 (di età compresa tra 3 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 232079. Dei positivi odierni, 576 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2846. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 113400 dimessi/guariti (+3231 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Aquila - Sono 1080 (di età compresa tra 3 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi alregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 232079. Dei positivi odierni, 576 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalla Asl) e sale a 2846. Neldei casi positivi sono compresi anche 113400 dimessi/guariti (+3231 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, ildei ...

