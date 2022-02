Conservatorio Nicola Sala | il punto del presidente Verga | “Sono altri a dover temere”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ildel, Antonio, in merito all’annuncio di una interrogazione a tre ministri da parte di un senatore della Repubblica, rilascia le seguenti dichiarazioni: “Non c’è niente di vero nelle scomposte affermazioni di un senatore della Repubblica, che infanga il prestigio del, l’onore personale del, della sua famiglia ed i ruoli istituzionali dell’Ente. Preciso che nonstato mai contro nessuno né tantomeno del direttore del, né del Consiglio Accademico, men che meno della Consulta degli Studenti, che anzi ho cercato sempre di valorizzare in ogni occasione. Chiarisco, inoltre, di non aver denunciato nessuno dei soggetti ...