Caro bollette, dossier inguaia Draghi: partiti in pressing (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nodo risorse e partiti della maggioranza in pressing: entra nel vivo il dossier energia pronto ad inguaiare Premier Draghi e, in particolare, Ministero dell’Economia che ben presto dovrà trovare una soluzione che metta tutti d’accordo. Caro bollette inguaia il Governo Per la Lega – che chiede uno scostamento di bilancio, strada che il Presidente del Consiglio almeno per ora non vorrebbe percorrere – servono almeno cinque miliardi di euro per il secondo trimestre dell’anno. Salvini, in attesa di un incontro chiarificatore sulla questione con Draghi, continua a sottolineare che “in questo momento l’emergenza nazionale per famiglie e imprese non è la legge elettorale ma bloccare gli aumenti di luce e gas e dunque occorre un decreto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nodo risorse edella maggioranza in: entra nel vivo ilenergia pronto adre Premiere, in particolare, Ministero dell’Economia che ben presto dovrà trovare una soluzione che metta tutti d’accordo.il Governo Per la Lega – che chiede uno scostamento di bilancio, strada che il Presidente del Consiglio almeno per ora non vorrebbe percorrere – servono almeno cinque miliardi di euro per il secondo trimestre dell’anno. Salvini, in attesa di un incontro chiarificatore sulla questione con, continua a sottolineare che “in questo momento l’emergenza nazionale per famiglie e imprese non è la legge elettorale ma bloccare gli aumenti di luce e gas e dunque occorre un decreto ...

