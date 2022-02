Carlo Alberto Giusti: “Dall'incontro tra i rettori italo-albanesi nasce una sinergia concreta” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Roma 7 febbraio 2022) - Il Vicepresidente dei rettori del Lazio ha partecipato al meeting con il Primo Ministro Edi Rama Roma 7 febbraio 2022. “È stato un grande orgoglio per gli atenei del Lazio poter incontrare il Primo Ministro albanese Edi Rama, il Ministro dell'Educazione e dello Sport Evis Kushi e i rettori delle università albanesi. Un'occasione per presentare le università del Lazio e per favorire l'internazionalizzazione attraverso la promozione di future collaborazioni tra gli atenei dei due paesi”. Questo il commento di Carlo Alberto Giusti, Vicepresidente dei rettori del Lazio, che ha partecipato questa mattina al meeting italo-albanese organizzato presso l'Università della Tuscia a Viterbo, alla presenza, tra gli altri, della Ministra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Roma 7 febbraio 2022) - Il Vicepresidente deidel Lazio ha partecipato al meeting con il Primo Ministro Edi Rama Roma 7 febbraio 2022. “È stato un grande orgoglio per gli atenei del Lazio poter incontrare il Primo Ministro albanese Edi Rama, il Ministro dell'Educazione e dello Sport Evis Kushi e idelle università. Un'occasione per presentare le università del Lazio e per favorire l'internazionalizzazione attraverso la promozione di future collaborazioni tra gli atenei dei due paesi”. Questo il commento di, Vicepresidente deidel Lazio, che ha partecipato questa mattina al meeting-albanese organizzato presso l'Università della Tuscia a Viterbo, alla presenza, tra gli altri, della Ministra ...

Advertising

lifestyleblogit : Carlo Alberto Giusti: “Dall’incontro tra i rettori italo-albanesi nasce una sinergia concreta” - - Eretico7 : Pensieri: Carlo Alberto Dalla Chiesa: il guerriero dello Sta... - Roma_Amore_Mio : Piazza di Santa Maria Maggiore ripresa da Via Carlo Alberto in una suggestiva fotografia per la stampa risalente al… - Roma_Amore_Mio : Via Carlo Alberto, anno 1865 - doctormabuse18 : RT @QLexPipiens: Morto Carlo Alberto Conte, il dodicenne colto da INFARTO durante la corsa campestre... -