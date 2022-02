Caos M5s | senza presidente Conte e senza statuto | le due opzioni del Movimento dopo l’ordinanza di Napoli

(Di lunedì 7 febbraio 2022) «Se solo Gianroberto – Casaleggio – potesse scendere giù per un paio d’ore…». Il senso delche sta attraversando il5 stelle lo sintetizza così Alessandro Di Battista. Del, ma anche del travaglio di Giuseppe, il quale non è riuscito a convertire il suo consenso personale in consenso per il partito e, quindi, in leadership interna. Il provvedimento di oggi del tribunale diche congela il nuovoe decapita i vertici 5 stelle sembra molto più di una semplice sospensione al progetto di rifondazione contiana. Ha il suono, piuttosto, delle lancette di un orologio che girano al contrario e tornano a un anno fa. A febbraio 2021. Quando l’ecosistema dei 5 stelle era ancora la piattaforma Rousseau, dove 9.499 iscritti votarono per la fine della guida ...

