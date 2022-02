Borussia Dortmund | Sule | «Mi hanno voluto come persona e come calciatore»

Advertising

DiMarzio : #Bundesliga | #Sule, in scadenza a giugno con il @FCBayern, ha firmato con il @BVB - infoitsport : Milan, il Borussia Dortmund anticipa tutti | Colpo a zero in difesa! - infoitsport : Sule al Borussia Dortmund da giugno: arriva a parametro zero dal Bayern Monaco - Alessio17 : RT @GabrieleCats: Il Borussia Dortmund che prende a 0 un giocatore del Bayern (che avrebbe rinnovato molto volentieri)? Il mondo al contra… - zazoomblog : Borussia Dortmund il neo acquisto spiega i motivi della sua scelta: le parole - #Borussia #Dortmund #acquisto… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

Ilinverte il trend e piazza il primo colpo per il calciomercato estivo: a giugno arriva Niklas Süle dal Bayern Monaco. Il difensore tedesco ha il contratto in scadenza tra quattro mesi ...EMPOLI - Domani, 8 febbraio 2022, allo stadio Castellani di Empoli si disputerà la partita di Youth League che vedrà la squadra della primavera impegnata contro il. L'incontro sarà alle 18 e per l'occasione sarà chiuso soltanto il tratto di strada di Via della Maratona antistante il settore di tribuna dell'impianto sportivo empolese. Tale ...(Germania) - Nonostante la brutta caduta casalinga contro il Bayer Leverkusen, il Borussia Dortmund non ha perso tempo e ha piazzato il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione, per ...(Germania) - Nonostante la brutta caduta casalinga contro il Bayer Leverkusen, il Borussia Dortmund non ha perso tempo e ha piazzato il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione, per ...