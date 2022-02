Auto | sindacati e imprese scrivono insieme al governo | “Intervenire per gestire l’emergenza occupazionale legata alla transizione”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Federmeccanica, Fim, Fiom e Uilm, hanno chiesto, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio e ai ministri di Economia e finanze, Lavoro, Sviluppo economico eecologica, un incontro urgente per discutere del futuro del settore dell’motive. “Le parti sociali dell’Industria metalmeccanica e meccatronica – si legge nella missiva – accogliendo la sollecitazione ad avere una prospettiva economica condivisa, sentono la responsabilità di affrontare congiuntamente, di fronte alle Istituzioni e agli attori economici e sociali, un’emergenza che oscilla pericolosamente tra grandi opportunità e gravi rischi, con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere l’occupazione e la presenza industriale del settoremotive: un patrimonio italiano”. “Per questo –industriali e...

E' quanto emerge da un'indagine commissionata da Uritaxi, uno deipiù rappresentativi ... si è passati dal 28 al 30,3% di chi ha dichiarato di aver usato lebianche per spostarsi almeno ...Come sappiamo l'sarà costruita presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano in Campania ... Alfa Romeo Tonale: il suo imminente arrivo a Pomigliano galvanizza l'ambiente Iinfatti ...Soprattutto nel settore dell'auto il quadro si sta facendo nero tanto che la Federmeccanica, le imprese del settore ed i sindacati hanno appena fatto fronte comune per denunciare al governo i gravi ...La transizione ecologica verso il mercato dell'auto elettrica, rischia di far perdere al settore dell'automotive italiano, fiore all'occhiello dell'industria italiana, più di 70 mila posti di lavoro.