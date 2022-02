Atletica: via alla vendita per i biglietti dei Campionati Italiani Assoluti Indoor (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’evento più atteso per la stagione invernale dell’Atletica in Italia è alle porte. Da oggi, sulla piattaforma TicketOne, è possibile acquistare i biglietti per accedere al PalaIndoor di Ancona e vivere da vicino le emozioni dei Campionati Italiani Assoluti Indoor, in programma sabato 26 e domenica 27 febbraio. Al momento sono state messe in vendita alcune centinaia di tagliandi per le due giornate di gara, ognuno al prezzo di 11.50 euro. Ovviamente sarà richiesto l’uso della mascherina FFP2. Superstar dell’evento, sarà il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs, alla ricerca di un nuovo titolo italiano nei 60 metri, che ha annunciato la sua presenza. Questa sarà la sua prima uscita agonistica in Italia ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’evento più atteso per la stagione invernale dell’in Italia è alle porte. Da oggi, sulla piattaforma TicketOne, è possibile acquistare iper accedere al Paladi Ancona e vivere da vicino le emozioni dei, in programma sabato 26 e domenica 27 febbraio. Al momento sono state messe inalcune centinaia di tagliandi per le due giornate di gara, ognuno al prezzo di 11.50 euro. Ovviamente sarà richiesto l’uso della mascherina FFP2. Superstar dell’evento, sarà il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs,ricerca di un nuovo titolo italiano nei 60 metri, che ha annunciato la sua presenza. Questa sarà la sua prima uscita agonistica in Italia ...

