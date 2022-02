A Roma Termini è vietato aiutare i senzatetto: la polizia blocca e identifica i volontari (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb — Per il gruppo Grandi Stazioni e per le forze dell’ordine capitoline i senzatetto di Roma Termini possono pure morire di fame e freddo. L’obbiettivo principale è infatti quello di preservare la scintillante facciata della stazione, che ospita negozi sempre più eleganti; e ora ai volontari è impedito di portare generi di prima necessità ai — pochi, pare siano quattro — clochard all’interno della struttura. Pena essere bloccati e identificati. A Termini è vietato nutrire i senzatetto E’ quanto accaduto alcune sere fa ai volontari dell’associazione Casa Famiglia Lodovico Pavoni. Come ogni giovedì, dopo un momento di preghiera i benefattori partono con 8 macchine cariche di coperte, vestiti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 febbraio 2022), 7 feb — Per il gruppo Grandi Stazioni e per le forze dell’ordine capitoline idipossono pure morire di fame e freddo. L’obbiettivo principale è infatti quello di preservare la scintillante facciata della stazione, che ospita negozi sempre più eleganti; e ora aiè impedito di portare generi di prima necessità ai — pochi, pare siano quattro — clochard all’interno della struttura. Pena essereti eti. Anutrire iE’ quanto accaduto alcune sere fa aidell’associazione Casa Famiglia Lodovico Pavoni. Come ogni giovedì, dopo un momento di preghiera i benefattori partono con 8 macchine cariche di coperte, vestiti ...

