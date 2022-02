Traffico Roma del 06-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità è ilnon molti gli spostamenti registrati al momento lungo la rete viaria cittadina tutto regolare sul Raccordo Anulare sulle altre principali arterie al tufello per la rottura di una conduttura dell’acqua possibili chiusure e deviazioni in via Monte sopra in via Monte Ruggero ricordiamo i lavori in via di Grottarossa transitabile a senso unico alternato tra via della crescenza e via olmeneta nella zona di Casal Palocco ancora chiusa via dei Pescatori 3 a via Macchia di Saponara via di Casal Palocco via dei Pescatori chiusa anche tra via di Castel Fusano via del Fosso di Dragoncello trasporto pubblico ricordiamo che la linea tranviaria 3 è sostituita da autobus tra Porta Maggiore la stazione di Trastevere per i ...