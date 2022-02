Sanremo 2022 | Amadeus in chiesa | l’abbraccio col parroco – Video

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Alla fine della conferenza stampa di bilancio di untrionfale,è andato in. Il conduttore e direttore artistico del festival si è recato nella parrocchia della marina in piazza Bresca. Raggiunto dalla moglie Giovanna e dal figlio, si è raccolto insieme al, don Fabrizio Gatta, in un momento di preghiera. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera.

... ma quello che è accaduto ieri sera col Premio Bardotti è imbarazzante, qualcosa che credo sia piuttosto esaustivo su cosa continui a essere il Festival, l'ennesima conferma cioè di quanto...Non avrà neanche il tempo di smaltire l'adrelanina e la gloria di, quest'anno più luccicante musicale e liquido di sempre, che l'ad della Rai Carlo Fuortes si ritroverà catapultato in Commissione di Vigilanza dove viene audito martedì prossimo alle ore 14. ... 06.02 14:31 - SANREMO 2022 - "Su & Giù" con NM, tra un podio emozionante da "Brividi" e il non-monologo da applausi di Sabrina Ferilli, sul palco dell'Ariston vince la musica!