Pechino 2022 | rinviata ad altra data la discesa libera maschile

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - sportface2016 : Presto si terrà l'incontro tra #Bach e #PengShuai a #Pechino - sportface2016 : #Beijing2022 , #Curling: giocatrice australiana positiva al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Al secondo posto si è piazzato il russo Mark Kondratiuk , abile a dimostrare una caratteristica latitante dalle sue parti in campo maschile, ovvero la continuità realizzativa , raccogliendo una ...La competizione era prevista per le ore 04.00 italiane (le 11.00 locali) , gli organizzatori hanno rinviato l'evento per tre volte (spingendosi fino a un possibile inzio alle ore 07.00 italiane), ma ...Non c’è solo il pattinaggio (velocità e short track) a far brillare l’azzurro a Pechino. Prendiamo lo slittino: Dominik Fischnaller, 29 anni, è al terzo posto provvisorio al termine delle prime due ...(La Gazzetta dello Sport) Sport Explainer: alla scoperta dello short track. Pechino 2022 "Argento? Il quartetto targato Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli è riuscito ...