Pechino 2022 | domenica 6 febbraio | i risultati di tutte le gare in programma

(Di domenica 6 febbraio 2022) Idi. Le Olimpiadi dicominciano a regalare le vere emozioni. Nella seconda giornata ufficiale dei Giochi Olimpici invernali cinesi occhi puntati sulla discesa maschile di sci alpino con Dominik Paris a caccia di una medaglia, ma occhio anche allo slittino e al curling. Ecco tutti iodierni per non perdervi davvero nulla di quello che accade. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT ILCOMPLETOCURLING DOPPIO MISTO – Ore 2:05 Usa-Rep.Ceca, Gran Bretagna-Cina Ore 7:05 Norvegia-Svezia Australia-SvizzeraItalia-Cina Canada-Rep.Ceca Ore 13:05 Canada-AustraliaItalia-Svezia Svizzera-Usa Norvegia-Gran ...

PROGRAMMA OLIMPIADI INVERNALI 6 FEBBRAIO Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di. Giorno 2, ma in Cina si è già alla quinta giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri sette titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per gli azzurri di curling, ...Il lotto dei favoriti è ormai noto: gli elvetici Beat Feuz e Marco Odermatt al pari degli austriac i Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr sembrano avere una marcia in più, stesso discorso vale per il ...Tutto pronto per terza e quarta manche della gara di singolo maschile di slittino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’Italia dovrà scendere sul budello di Yanqing senza Kevin Fischnaller, ...La diretta scritta della finale dal trampolino piccolo di salto con gli sci maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Si assegna il primo titolo olimpico maschile di questa edizione dal trampolino, con ...