M5S: Patuanelli, 'Di Maio? Non capisco la sua critica' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Credo che sia un atto giusto e obbligato rispetto alla scelta di sabato scorso di giudicare politicamente il percorso del M5S, rispetto all'elezione del presidente della Repubblica. Non poteva continuare a farlo, visto che lo Statuto ha scisso in modo molto netto la parte politica da quella di garanzia. Di Maio aveva scelto di far parte del comitato di garanzia: ma allora non avrebbe dovuto esporsi con una critica così forte rispetto alla linea di Conte e quindi del M5S". Così Stefano Patuanelli al Fatto Quotidiano sulle dimissioni di Luigi Di Maio dal comitato di garanzia M5S. "La dialettica interna c'è stata e ci sarà. Ma non capisco la critica, avendo Di Maio partecipato alla cabina di regia sul Colle con le proprie idee. Non riesco a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Credo che sia un atto giusto e obbligato rispetto alla scelta di sabato scorso di giudicare politicamente il percorso del M5S, rispetto all'elezione del presidente della Repubblica. Non poteva continuare a farlo, visto che lo Statuto ha scisso in modo molto netto la parte politica da quella di garanzia. Diaveva scelto di far parte del comitato di garanzia: ma allora non avrebbe dovuto esporsi con unacosì forte rispetto alla linea di Conte e quindi del M5S". Così Stefanoal Fatto Quotidiano sulle dimissioni di Luigi Didal comitato di garanzia M5S. "La dialettica interna c'è stata e ci sarà. Ma nonla, avendo Dipartecipato alla cabina di regia sul Colle con le proprie idee. Non riesco a ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S Patuanelli In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Febbraio: Di Maio si sfila, Conte non cede, Grillo torna Guerra m5s Di Maio lascia i garanti, ma Conte non cede. Grillo vuole una tregua L'ora del "che fai mi cacci?... critica Giuseppe e i 5S, ma lo scopo è centrato" Stefano Patuanelli Di Luca De Carolis ...

Olio Campania Igp, Maglione (Comagri): iter procede senza intoppi Lo dichiara il deputato Pasquale Maglione, esponente M5S in commissione Agricoltura, il quale sin ... Ringrazio il Comitato Promotore e gli uffici del Mipaaf, guidato dal ministro Stefano Patuanelli, ...

M5S: Patuanelli, 'Di Maio? Non capisco la sua critica' Il Tempo M5S: Patuanelli, 'Di Maio? Non capisco la sua critica' Di Maio aveva scelto di far parte del comitato di garanzia: ma allora non avrebbe dovuto esporsi con una critica così forte rispetto alla linea di Conte e quindi del M5S". Così Stefano Patuanelli al ...

“Luigi incomprensibile: critica Giuseppe e i 5S, ma lo scopo è centrato” Il ministro contiano lo ripete più volte: “Il M5S ha una filiera che è stata coinvolta e consultata per tutto il percorso dell’elezione per il Quirinale”. Ergo, secondo Stefano Patuanelli “Luigi Di ...

