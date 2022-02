LIVE – Varese-Virtus Bologna 80-81, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 6 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Openjobmetis Varese-Virtus Segafredo Bologna, valida per la 19esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Ottimo momento di forma per la formazione di coach Roijakkers, reduce da tre vittorie consecutive; contro gli uomini di Scariolo non sarà però facile. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 6 febbraio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA IL PROGRAMMA DELLA 19^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Latestuale di OpenjobmetisSegafredo, valida per la 19esima giornata dellaA1di. Ottimo momento di forma per la formazione di coach Roijakkers, reduce da tre vittorie consecutive; contro gli uomini di Scariolo non sarà però facile. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 6 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INIL PROGRAMMA DELLA 19^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE AGGIORNA LA ...

