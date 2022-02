L’Iraq vedrà a colori | la tv di stato del Paese sceglie la prima conduttrice nera della storia

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 6 febbraio 2022) È Randa Abd Al-Aziz latelevisivanelladele nel roster di giornalistitv diIraqiya. Ha 25 anni e la sua assunzione è avvenuta, dopo una ricerca nazionale da parte del capo dei media diNabil Jasim, che l’ha aggiunta nella redazione dei 100 giornalisti, corrispondenti e presentatorirete. “In Iraq ci sono almeno un milione e mezzo di afro-iracheni (su 40 milioni ndr) e queste persone hanno bisogno di vedersi riflesse in tv”, motiva il presidente di Iraqi media network Jasim. Randa Abd Al-Aziz è l’unica irachenache è andata in onda in un Tgtelevisione diIraqiya tv Fin dallamessa ...