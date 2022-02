Formazioni ufficiali Bologna Empoli: le scelte degli allenatori (Di domenica 6 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Bologna Empoli match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna Empoli, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022. Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Svanberg, Vignato; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All.Andreazzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Svanberg, Vignato; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic(4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All.Andreazzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

