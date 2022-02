Doppietta russa nello skiathlon | Bolshunov domina davanti a Denis Spitsov

Leggi su agi

(Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - I due sciatori di fondo russi hanno messo a segno unaalle Olimpiadi cinesivinto da uno dei suoi favoriti, Alexanderche è campione del mondo in carica. L'atleta ha vinto la prima medaglia d'oro olimpica della sua carriera. Meno attesa era la disfatta della Norvegia, assente dal podio, dove al secondo posto è salito l'altro russo, Denisarrivatoal finlandese Iivo Niskanen con il bronzo. La stella norvegese Johannes Klaebo, dato per vincente, si è fatto vedere nella prima parte della gara e poi basta. Dopo i primi 15 chilometri di gara, il tre volte campione olimpico 2018 era già a 1 minuto e 40 secondi dal duo di testa-Niskanen. Il russo, partito in testa nei primi sei chilometri con Niksanen, ha ...