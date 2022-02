Domenica In, dopo i saluti tutti da Zia Mara: ecco chi canterà quest’oggi (Di domenica 6 febbraio 2022) La ventunesima puntata di Domenica In non poteva che essere una puntata speciale. Questo pomeriggio, infatti, Mara Venier condurrà la puntata post-Sanremo, diventata ormai una tradizione. Nello studio dello storico programma Rai ci saranno tutti i partecipanti alla kermesse sanremese, che si è conclusa la scorsa notte con il successo di Mahmood e Blanco e del loro brano “Brividi”. LEGGI ANCHE => Sanremo: l’inquietante dettaglio della prima sera che nessuno aveva notato, scoppia la polemica Gli artisti andranno quindi a salutare “Zia Mara”, dopo averlo già fatto durante le loro esibizioni sanremesi in ottica FantaSanremo, il gioco che ha letteralmente spopolato in questa edizione del Festival (specialmente tra i più giovani). Dalle 14 alle 18:45, la puntata di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 6 febbraio 2022) La ventunesima puntata diIn non poteva che essere una puntata speciale. Questo pomeriggio, infatti,Venier condurrà la puntata post-Sanremo, diventata ormai una tradizione. Nello studio dello storico programma Rai ci sarannoi partecipanti alla kermesse sanremese, che si è conclusa la scorsa notte con il successo di Mahmood e Blanco e del loro brano “Brividi”. LEGGI ANCHE => Sanremo: l’inquietante dettaglio della prima sera che nessuno aveva notato, scoppia la polemica Gli artisti andranno quindi a salutare “Zia”,averlo già fatto durante le loro esibizioni sanremesi in ottica FantaSanremo, il gioco che ha letteralmente spopolato in questa edizione del Festival (specialmente tra i più giovani). Dalle 14 alle 18:45, la puntata di ...

