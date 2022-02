Derby Inter-Milan, tifosi scatenati sui social: i migliori sfottò (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Derby Inter-Milan ha regalato perle non indifferenti sui social. Da 'Limone' Inzaghi ad Hakan Calhanoglu, il web si è scatenato come sempre Leggi su pianetamilan (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilha regalato perle non indifferenti sui. Da 'Limone' Inzaghi ad Hakan Calhanoglu, il web si è scatenato come sempre

Advertising

cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - AntoVitiello : ??? #Giroud fa impazzire l'Inter con una doppietta in tre minuti. Il #Milan vince il derby e riapre la corsa al prim… - StatusSymbol2 : RT @laganheart: A testa alta..in maniera provinciale e rudimentale si son presi un Derby ma i conti si fanno alla fine..Adelante Inter! Vie… - Daniele250278 : @PagliariCarlo Ma non scherziamo..chala è in corsa, non in un reale possesso. Il goal se lo mangia l'ottimo… -