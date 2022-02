Cessione bonus edilizi: che pensa Draghi di Poste e Cdp? (Di domenica 6 febbraio 2022) Il blitz, con cui il Governo ha cancellato la possibilità di procedere a “cessioni successive alla prima” dei crediti di imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, vede la contrarietà di tutti i partiti ed è alquanto improbabile che in Parlamento questa norma possa uscire negli stessi esatto termini in cui vi entra. Nessuno mette in discussione l’opportunità di affinamenti anche significativi di questa disciplina, per scongiurare il ripetersi delle clamorose frodi che si sono verificate nella prima parte del 2021, ma un conto è appunto continuare ad affinare le procedure di controllo, nel solco di quanto fatto dallo stesso Governo lo scorso novembre (quando, non a caso, vi furono molti mugugni, ma nessuna “sollevazione popolare”); altro conto è cancellare direttamente la possibilità di fare tutta una serie di ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 6 febbraio 2022) Il blitz, con cui il Governo ha cancellato la possibilità di procedere a “cessioni successive alla prima” dei crediti di imposta derivanti dal supere dagli altri, vede la contrarietà di tutti i partiti ed è alquanto improbabile che in Parlamento questa norma possa uscire negli stessi esatto termini in cui vi entra. Nessuno mette in discussione l’opportunità di affinamenti anche significativi di questa disciplina, per scongiurare il ripetersi delle clamorose frodi che si sono verificate nella prima parte del 2021, ma un conto è appunto continuare ad affinare le procedure di controllo, nel solco di quanto fatto dallo stesso Governo lo scorso novembre (quando, non a caso, vi furono molti mugugni, ma nessuna “sollevazione popolare”); altro conto è cancellare direttamente la possibilità di fare tutta una serie di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le organizzazioni criminali 'si stanno lanciando sul grandissimo affare' legato alla cessione dei crediti d'imposta… - _Morik92_ : Così come già avvenuto per #Kulusevski, accordo totale #Juve-#Tottenham anche per #Bentancur: cessione a titolo def… - bizcommunityit : Comunicazione cessione e sconto per bonus edilizi, pronto il nuovo modello delle Entrate #scadenzefiscali - hashtagsicilia : Bonus #edilizia, manifesto di Confartigianato Sicilia per dire no a una sola cessione del credito – comparto edile… - ginugiola : RT @AvvCanu: Cessione bonus edilizi, ecco il nuovo modello -