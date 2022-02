Centrodestra: Lollobrigida (Fdi), 'noi non isolati, al governo ma non con avversari' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Non ci sentiamo isolati. Sentiamo molto più calore umano e rispetto, non solo da parte degli elettori nostri e del Centrodestra, ma anche di tanti che hanno fatto altre scelte, spesso radicalmente diverse dalla nostra, che guardano a noi come i soggetti più credibili nell'ambito del quadro politico. Anche gli avversari ci riconoscono coerenza e lealtà". Lo ha detto in un'intervista a il Messaggero il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Fratelli d'Italia cresce costantemente da un paio d'anni. Ci è stato detto di tutto, anche che fare l'opposizione è più conveniente ma nessuno vuole andarci al posto nostro. Noi siamo pronti ad andare al governo ma non con i nostri avversari”. Lo ha detto in un'intervista a il Messaggero il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Non ci sentiamo. Sentiamo molto più calore umano e rispetto, non solo da parte degli elettori nostri e del, ma anche di tanti che hanno fatto altre scelte, spesso radicalmente diverse dalla nostra, che guardano a noi come i soggetti più credibili nell'ambito del quadro politico. Anche glici riconoscono coerenza e lealtà". Lo ha detto in un'intervista a il Messaggero il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco. "Fratelli d'Italia cresce costantemente da un paio d'anni. Ci è stato detto di tutto, anche che fare l'opposizione è più conveniente ma nessuno vuole andarci al posto nostro. Noi siamo pronti ad andare alma non con i nostri”. Lo ha detto in un'intervista a il Messaggero il ...

Advertising

TV7Benevento : Centrodestra: Lollobrigida (Fdi), 'noi non isolati, al governo ma non con avversari' - - infoitinterno : Centrodestra, Lollobrigida (FdI): «Migranti e presidenzialismo, vedremo in Parlamento chi è alternativo alla s - ilmessaggeroit : Centrodestra, Lollobrigida (FdI): «Migranti e presidenzialismo, vedremo in Parlamento chi è alternativo alla sinist… - Rodolfo14607379 : RT @GeMa7799: Centrodestra, l’affondo di Lollobrigida contro la Lega: «Sono molto, ma molto confusi»?? - BenedettaPetru6 : RT @GeMa7799: Centrodestra, l’affondo di Lollobrigida contro la Lega: «Sono molto, ma molto confusi»?? -