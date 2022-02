Calcio a 5 | Europei 2022 | il Portogallo è campione | battuta la Russia 4-2

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ild’Europa di Futsal. La selezione rossoverde ha infatti battuto in finale la, col risultato di 4-2. Così come nella semifinale contro la Spagna, anche qui i portoghesi sono autori di una incredibile rimonta. A passare in vantaggio infatti, al minuto 9? 49”, è proprio la, grazie alla rete di Sokolov e anzi, riescono anche a raddoppiare poco dopo grazie ad Afanasyev. Da qui in si sveglia il, che la riapre in chiusura, minuto 18? 39”, grazie a Tomas Paco. Nel secondo tempo però, si compie la rimonta. Il pareggio è firmato AndréCoelho…e anche il gol del vantaggio, per una doppietta decisiva. Tutto nel giro di 10 minuti. A chiudere poi definitivamente la gara, c’è la rete, proprio al 39? 59”, di Pany Varela. Risultato finale 4-2 e, come detto all’inizio: il ...