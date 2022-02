Atalanta, col Cagliari doppia occasione: ritrovare la vittoria in casa e riavvicinare l’Inter (Di domenica 6 febbraio 2022) Riparte alle 12.30 di domenica 6 febbraio il cammino dell’Atalanta in campionato. La sosta è arrivata nel momento migliore per la squadra di Gasperini che aveva bisogno di tirare il fiato per recuperare tutti gli elementi della rosa. Nelle ultime uscite il tecnico ha dovuto affrontare una situazione di emergenza, tra infortuni e positivi al Covid le scelte sono state obbligate. L’avversario di turno al Gewiss Stadium, nell’incontro valido per la ventiquattresima giornata, sarà il Cagliari. Gli isolani avevano iniziato il campionato con aspettative diverse mentre in questo momento si trovano coinvolti nella lotta per la retrocessione. Se da una parte c’è un gruppo che sta faticando a trasformare il lavoro quotidiano nei risultati, dall’altra troviamo i nerazzurri che devono assolutamente sfruttare l’opportunità di accorciare il gap sulla capolista. Nel ... Leggi su bergamonews (Di domenica 6 febbraio 2022) Riparte alle 12.30 di domenica 6 febbraio il cammino dell’in campionato. La sosta è arrivata nel momento migliore per la squadra di Gasperini che aveva bisogno di tirare il fiato per recuperare tutti gli elementi della rosa. Nelle ultime uscite il tecnico ha dovuto affrontare una situazione di emergenza, tra infortuni e positivi al Covid le scelte sono state obbligate. L’avversario di turno al Gewiss Stadium, nell’incontro valido per la ventiquattresima giornata, sarà il. Gli isolani avevano iniziato il campionato con aspettative diverse mentre in questo momento si trovano coinvolti nella lotta per la retrocessione. Se da una parte c’è un gruppo che sta faticando a trasformare il lavoro quotidiano nei risultati, dall’altra troviamo i nerazzurri che devono assolutamente sfruttare l’opportunità di accorciare il gap sulla capolista. Nel ...

Advertising

Alemars97 : @Alex_Cavasinni Ce l’hanno proprio tutti con voi…infatti il rigore per l’Atalanta per fallo di mano di D’Ambrosio n… - pippo061 : #InterMilan Ma ieri quante squadre gufavano contro di noi? Inter, ovvio, ma anche Juve, Napoli e Atalanta…Sognavano… - stefab1970 : @InterCM16 Un campanello d’allarme c’è: col Milan 1 pt, Atalanta 2 pt. È quasi tutte su potevano vincere per come si erano messe - Fabiofimma : @NumerINTERi Il grosso problema é un altro: non abbiamo vinto, a parte col Napoli, ancora uno scontro diretto. Tutt… - AmoBergamo : #Bergamo Duvan Zapata non ancora al meglio. Fuori col Cagliari e pronto per la Juventus? -